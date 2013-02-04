Статьи для бирж

Нужны статьи, которые будут размещаться через miralinks.ru и articles.sape.ru

А даю ключевики - а вы статьи, откуда можно будет поставить ссылку.

Будет ли это рерайт или копирайт - не принципиально, поиск материала за Вами.

Главное, чтобы статья была принята биржей (уникальность 85%), размер статьи 2000 знаков без пробелов.

Т.к. особых требований к статья не предъявляю надеюсь на минимальную цену.

В заявке указывайте цену за статью.