Статьи для бирж

КопирайтингЗакрыт18 заявок190 просмотров
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Нужны статьи, которые будут размещаться через miralinks.ru и articles.sape.ru

А даю ключевики - а вы статьи, откуда можно будет поставить ссылку.

Будет ли это рерайт или копирайт - не принципиально, поиск материала за Вами.

Главное, чтобы статья была принята биржей (уникальность 85%), размер статьи 2000 знаков без пробелов.

Т.к. особых требований к статья не предъявляю надеюсь на минимальную цену.

В заявке указывайте цену за статью.

11 лет назад
kerega
Сергей 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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