Уникальные статьи для товаров телемагазинов

Нужно грамотное написание статей про тот или иной товар, статьи в 2--5 тыс знаков, чтобы у пользователя после прочтения статьи на сайте сложилось мнение что товар действительно нужен ему и его надо заказать на сайте ....

с вас: если есть сылка на ваши подобные статьи, номер icq, цены,