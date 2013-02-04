Для доработки книг по строительству каркасных домов требуется авторы, разбирающиеся в теме и имеющие опыт работы в строительстве. Обязанности: - написание отдельных глав в готовую книгу - доработка и анализ имеющегося материала - проиллюстрировать текст фотографиями с ...
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Требуется рерайт статей, объем 20 шт. От Вас скорость и качество. Сроки 2 дня.
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