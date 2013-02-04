Копирайтер: тех. статьи о CMS, плагинах, сайтах

Приветствую, друзья. Ищу копирайтера, который сможет писать статьи-мануалы о движках для сайтов, плагинах для них и прочих мелочах. К примеру, это может быть статья об установке Wordpress, либо о том как вставить слайдер на сайт. Пользоваться другими источниками МОЖНО, но не тупо рерайтить.

Если у вас есть реальный опыт не только написания текстов, а еще и работы с сайтами - отписывайтесь. Попробуем поработать.

Оплата - 2$ за 1000 знаков.