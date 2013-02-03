Написать новость о "горячей линии"

КопирайтингЗавершен4 заявки181 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

СРОЧНО!!!Новость о горячей линии, продающий текст.Текст 1500 символов предостаточно.

Подробнее в скайпе romansmmm2012

11 лет назад
ultrafiolet
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
dizbest
Иляна 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
ОЧЕНЬ грамотный исполнитель!ЗОЛОТО! Мгновенно разобралась в задаче и очень быстро выполнила работу!!! Цена объективная! Сотрудничество одним словом - удовольствие сплошное! Буду работать в дальнейшем, обязательно!
Замечательный заказчик, с которым работать одно сплошное удовольствие! Задание интересное и четко поставленное, оплата достойная и мгновенная. Всем фрилансерам рекомендую участвовать в проектах Евгения!
  • Похожие заказы

  • Требуется копирайтер для интернет-магазина одежды

    Мы ищем Журналиста, копирайтера, текст майкера. Необходимо писать тексты визуального описания одежды, тексты привлекающие потенциальных клиентов, итд. Работать можно и удаленно и в офисе (зависит от объема и заплатанных ожиданий), график договорной. Кандидаты с опытом ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать отзывы на сайт, тематика: "Бани и сауны"

    Требования к отзывам: - каждый отзыв должен быть уникальным - в каждом отзыве должна быть эмоциональная окраска - каждый отзыв должен описывать как вы замечательно отдохнули в этой конкретно бане. - читающие отзывы люди, должны понимать что их ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Исполнитель для написания кинообзоров и т.д.

    Ищу человека, знающего свою работу. Надо писать обзоры фильмов, так же лучшие фильмы какого-то жанра за месяц, неделю, год, а так же ожидаемые фильмы. Вообще любителя фильмов который с душой смогбы написать что-то от себя ...

    Копирайтинг45 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется написать несколько статей.

    $10

    Требуется написать несколько статей. Тематика: футбол. Объем каждой статьи 1000 — 3500 знаков. Все тексты должны быть уникальны. Работа должна быть выполнена как можно быстрее. всего будет 5 статей. Если выбранный исполнитель выполнит хорошо ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать и перевести текст-обзор на англ.

    $50

    Нужно написать и перевести текст на тему «Английские традиции». Текст на англ. нужно сделать в виде красивой презентации, а на русском в Ворд документе. Уникальность должна быть не менее 90%. Остальные подробности в ЛС. P.S. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайтеры

    $50

    Периодически требуются рерайтеры для написания небольших текстов на различную тематику. Предлагайте приемлемые цены. В заявках указывайте Скайп или Аську

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад