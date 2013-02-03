Написать новость о "горячей линии"

Требования к отзывам: - каждый отзыв должен быть уникальным - в каждом отзыве должна быть эмоциональная окраска - каждый отзыв должен описывать как вы замечательно отдохнули в этой конкретно бане. - читающие отзывы люди, должны понимать что их ...