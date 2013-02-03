Требуется копирайтер для интернет-магазина одежды

КопирайтингЗавершен31 заявка541 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мы ищем Журналиста, копирайтера, текст майкера. Необходимо писать тексты визуального описания одежды, тексты привлекающие потенциальных клиентов, итд. Работать можно и удаленно и в офисе (зависит от объема и заплатанных ожиданий), график договорной. Кандидаты с опытом работы в подобных проектах имеют преимущество. Требования —Опыт работы по профилю от 1 года Условия — Постоянная, на дому.

11 лет назад
jacksonklein
Евгений 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
irina125
48 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$30
10 дней
Знакомство с Ириной большая удача. Не сразу я решил обратиться к услугам копирайтера. Ярко, легко и не принужденно - вот как она пишет! Помимо этого открытая, пунктуальная, приятная в общении. Мы понимали друг друга с полуслова, поэтому от работы с ней только самые лучшие отзывы!!! Рекомендую!!!!
Корректный, вежливый и пунктуальный, Золото, а не заказчик. Благодарна за сотрудничество. Не работа, а чистое удовольствие. Увлеченность и серьезное отношение к работе вызывают огромное уважение. Всегда готова продолжить сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Написать отзывы на сайт, тематика: "Бани и сауны"

    Требования к отзывам: - каждый отзыв должен быть уникальным - в каждом отзыве должна быть эмоциональная окраска - каждый отзыв должен описывать как вы замечательно отдохнули в этой конкретно бане. - читающие отзывы люди, должны понимать что их ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Исполнитель для написания кинообзоров и т.д.

    Ищу человека, знающего свою работу. Надо писать обзоры фильмов, так же лучшие фильмы какого-то жанра за месяц, неделю, год, а так же ожидаемые фильмы. Вообще любителя фильмов который с душой смогбы написать что-то от себя ...

    Копирайтинг45 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется написать несколько статей.

    $10

    Требуется написать несколько статей. Тематика: футбол. Объем каждой статьи 1000 — 3500 знаков. Все тексты должны быть уникальны. Работа должна быть выполнена как можно быстрее. всего будет 5 статей. Если выбранный исполнитель выполнит хорошо ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать и перевести текст-обзор на англ.

    $50

    Нужно написать и перевести текст на тему «Английские традиции». Текст на англ. нужно сделать в виде красивой презентации, а на русском в Ворд документе. Уникальность должна быть не менее 90%. Остальные подробности в ЛС. P.S. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайтеры

    $50

    Периодически требуются рерайтеры для написания небольших текстов на различную тематику. Предлагайте приемлемые цены. В заявках указывайте Скайп или Аську

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Электрика рерайт

    Для сайта требуются авторы для написания глубокого рерайта не ниже 95% по http://advego.ru/plagiatus/. 95% по 0,80 за 1000 Требуется написания статей в следующие разделы сайта: -- Новинки Светодиодного освещения для квартир и коттеджей -- Ландшафное освещение ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется сотрудник для поиска информации

    Требуется сотрудник для поиска информации и добавления ее через админку. Тарифы, описание работы и т.д. в инструкции: http://forexaw.com/Stat.zip Если есть какие-то вопросы ПОСЛЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ с инструкцией, то прошу писать: Skype: forexaw.com (если нет скайпа, то регайтесь) Мыло: [email protected] (резервный ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание 4-х статей для сайта (тема косметика)

    Требуется написать несколько статей. Тематика: косметика Мери Кей. Объем каждой статьи 1500- 2000 знаков. Все тексты должны быть уникальны с позиции поисковых систем. Статьи должны побуждать у посетителей интерес и желание дочитать ее до конца. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад