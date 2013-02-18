Написание статей на тему "маникюр"

Постоянно нужны статьи на темы: отношения между мужчиной и женщиной сексуальные отношения интересные факты о сексе интимное здоровье народная медицина и самолечение Пишите, вышлю инструкцию и все поясню. Оплата невысокая, берем новичков, статьи в процессе проверки дорабатываются
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Нужно написать десяток статей по заданным темам (все так или иначе будут связаны с маникюром).
Только оригинальные статьи, без рерайта.
качество важнее скорости, оплата WM.
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