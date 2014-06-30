Авторы статей

Здравствуйте. Нужно написать юмористическую статью на любую из следующих тем: -Женщины; -Мужчины; -Отношения; -Студенты; -Дети. Объём от 1500 до 5000 знаков. Срок 14 дней. В статье не должно быть нецензурных выражений, пошлости, политики. Статья должна быть весёлая и интересная, увлекать читателя. Выбираю нескольких авторов, с ...