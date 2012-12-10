manosalair

Постоянно и срочно нужны статьи на темы: женские практики медитация имбилдинг самоконтроль женская финансовая свобода взаимоотношения с детьми и т.д. Пишите, вышлю инструкцию и все поясню. Оплата невысокая, берем новичков, статьи в процессе проверки дорабатываются.
Предлагаю свои услуги по заполнению сайтов. Пишу качественные, грамотные статьи на различные тематики, с уникальностью не ниже 90% по строгим настройкам Адвего (размер шингла 3 и т.д.). Долгое время работала главным редактором на сайтах, посвященных народной медицине, отношениям, сексу, на женском портале. Давно пишу статьи как о медицине, так и о воспитании детей, даже на строительные темы бывали заказы. Ответственная, исполнительная. Стоимость услуг (написание статьи, подбор картинки, выставление статьи на сайт) - 70 wmr за 1000 знаков с пробелами.
- $15Копирайтинг20 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Постоянно нужны статьи на темы: отношения между мужчиной и женщиной сексуальные отношения интересные факты о сексе интимное здоровье народная медицина и самолечение Пишите, вышлю инструкцию и все поясню. Оплата невысокая, берем новичков, статьи в процессе проверки дорабатываютсяКопирайтинг84 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Постоянно нужны статьи на темы: отношения между мужчиной и женщиной сексуальные отношения интересные факты о сексе интимное здоровье народная медицина и самолечение Есть очень много вакансий, пишите, вышлю инструкцию и все поясню. Оплата невысокая, берем новичков, статьи в процессе проверки дорабатываютсяЗавершен10 лет назад
- $50
Нужно довольно много людей. Темы разные. Свободный график. Я выдаю основные тематики, Вы пишите на неограниченные темы. Есть инструкция, все поясню. Для новичков хорошо подойдет. Оплата невысокая. Статей нужно много, оплата гарантированная. Сроков нет, присылаете ...Завершен10 лет назад
- $50
Нужно довольно много людей. Темы разные. Свободный график. Я выдаю основные тематики, Вы пишите на неограниченные темы. Есть инструкция, все поясню. Для новичков хорошо подойдет. Оплата невысокая. Статей нужно много, оплата гарантированная. Сроков нет, присылаете ...Завершен10 лет назад
- $50
Постоянно нужны статьи на темы: отношения между мужчиной и женщиной сексуальные отношения интересные факты о сексе интимное здоровье народная медицина и самолечение Пишите, вышлю инструкцию и все поясню.Завершен10 лет назад
- $50
Необходимы статьи на тему взаимоотношений между мужчинами и женщинами, женские тематики и т.д. Нужен качественный рерайт всего того, что придумано уже до нас и имеется на других сайтах. Каждая статья должна быть 2000 или чуть ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт11 лет назад