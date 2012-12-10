manosalair

Мария manosalair

 
33 годаЛатвия/Рига
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Статьи на любые темы

Предлагаю свои услуги по заполнению сайтов. Пишу качественные, грамотные статьи на различные тематики, с уникальностью не ниже 90% по строгим настройкам Адвего (размер шингла 3 и т.д.). Долгое время работала главным редактором на сайтах, посвященных народной медицине, отношениям, сексу, на женском портале. Давно пишу статьи как о медицине, так и о воспитании детей, даже на строительные темы бывали заказы. Ответственная, исполнительная. Стоимость услуг (написание статьи, подбор картинки, выставление статьи на сайт) - 70 wmr за 1000 знаков с пробелами.

Написание статей

  • Статьи на женские тематики

    $15

    Постоянно и срочно нужны статьи на темы: женские практики медитация имбилдинг самоконтроль женская финансовая свобода взаимоотношения с детьми и т.д. Пишите, вышлю инструкцию и все поясню. Оплата невысокая, берем новичков, статьи в процессе проверки дорабатываются.

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Авторы статей

    $50

    Постоянно нужны статьи на темы: отношения между мужчиной и женщиной сексуальные отношения интересные факты о сексе интимное здоровье народная медицина и самолечение Пишите, вышлю инструкцию и все поясню. Оплата невысокая, берем новичков, статьи в процессе проверки дорабатываются

    Копирайтинг84 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Автор статей: отношения, секс, народная медицина

    $50

    Постоянно нужны статьи на темы: отношения между мужчиной и женщиной сексуальные отношения интересные факты о сексе интимное здоровье народная медицина и самолечение Есть очень много вакансий, пишите, вышлю инструкцию и все поясню. Оплата невысокая, берем новичков, статьи в процессе проверки дорабатываются

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно много рерайтеров

    $50

    Нужно довольно много людей. Темы разные. Свободный график. Я выдаю основные тематики, Вы пишите на неограниченные темы. Есть инструкция, все поясню. Для новичков хорошо подойдет. Оплата невысокая. Статей нужно много, оплата гарантированная. Сроков нет, присылаете ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужны рерайтеры

    $50

    Нужно довольно много людей. Темы разные. Свободный график. Я выдаю основные тематики, Вы пишите на неограниченные темы. Есть инструкция, все поясню. Для новичков хорошо подойдет. Оплата невысокая. Статей нужно много, оплата гарантированная. Сроков нет, присылаете ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статьи: отношения, секс, народная медицина

    $50

    Постоянно нужны статьи на темы: отношения между мужчиной и женщиной сексуальные отношения интересные факты о сексе интимное здоровье народная медицина и самолечение Пишите, вышлю инструкцию и все поясню.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Постоянно нужны статьи

    $50

    Необходимы статьи на тему взаимоотношений между мужчинами и женщинами, женские тематики и т.д. Нужен качественный рерайт всего того, что придумано уже до нас и имеется на других сайтах. Каждая статья должна быть 2000 или чуть ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
olessia_61
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Автор статей: отношения, секс, народная медицина
Отличный заказчик, все объясняет доходчиво, оплата вовремя. Работать с вами одно удовольствие!
Приятная девушка, легкая в общении, пишет доступно, качественно, прислушивается к замечаниям. Рекомендую.
Ответный отзыв
kwartal
55 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Нужно много рерайтеров
Очень хороший заказчик. Оплата без задержек. Замечания в мягкой форме. Приятно общаться.
Старательный исполнитель, все делает в срок, приятный в общении, адекватно реагирует на критику и моментально исправляется. Советую.
Ответный отзыв
faktorialo
Элина 
37 летГрузия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Нужны рерайтеры
Мария - отличный заказчик, рекомендую. Оплата произведена была моментально, без лишних разговоров и задержек. Не задерживает с ответами по вопросам. Приятно было сотрудничать!
Качественно, в сроки, без проблем. Советую.
Ответный отзыв