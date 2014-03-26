Нужны рерайтеры

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен208 заявок1838 просмотров

Нужно довольно много людей. Темы разные. Свободный график. Я выдаю основные тематики, Вы пишите на неограниченные темы. Есть инструкция, все поясню. Для новичков хорошо подойдет. Оплата невысокая. Статей нужно много, оплата гарантированная. Сроков нет, присылаете когда удобно и сколько получилось.

11 лет назад
manosalair
Мария 
34 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

faktorialo
Элина 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Качественно, в сроки, без проблем. Советую.
Мария - отличный заказчик, рекомендую. Оплата произведена была моментально, без лишних разговоров и задержек. Не задерживает с ответами по вопросам. Приятно было сотрудничать!

Заявки фрилансеров

faktorialo
Элина 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад