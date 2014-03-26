Тематика текстов что нужно написать - находится на сайте: инвитро.ру Раздел анализы: главная ---> анализы и цены Нужно для каждой позиции сделать рерайт текстов - только разделы описание Рерайт проверяется ...
Нужны рерайтеры
Нужно довольно много людей. Темы разные. Свободный график. Я выдаю основные тематики, Вы пишите на неограниченные темы. Есть инструкция, все поясню. Для новичков хорошо подойдет. Оплата невысокая. Статей нужно много, оплата гарантированная. Сроков нет, присылаете когда удобно и сколько получилось.
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- Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
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