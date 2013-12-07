Требуется рерайт текстов мед. тематики! Срочно!

Необходимо сделать описание системы Яндекс Директ. Текст со скриншотами. Описать кратко принцип работы, функционал. Объем 10-15 страниц
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