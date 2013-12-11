Сделать описание биржи gogetlinks

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Завершен6 заявок133 просмотра

Необходимо сделать описание биржы ссылок gogetlinks. Текст со скриншотами. Описать кратко принцип работы, функционал.

Объем 5-10 страниц

11 лет назад
franklin90
Александр 
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
29 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

feodora2001
Наталья 
50 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$15
2 дня
Спасибо, Наташа! Все сделано качественно и в срок. Ответственный и разумный исполнитель!
Замечательный заказчик, работать легко и приятно. По оплате тоже все во время. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

feodora2001
Наталья 
50 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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