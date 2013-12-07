Копирайтинг

Нам нужен человек для написания текстов на карточки товара, по сути должно быть что то подобное как на ссылке ниже нужен только текст. http://www.techlaboratory.ru/product/101902/ Товары видеокамеры, домофоны, видеорегистраторы, уже сейчас надо текстов карточек на ...