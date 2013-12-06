Карточки товара по теме системы безопасности.

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Закрыт12 заявок224 просмотра

Нам нужен человек для написания текстов на карточки товара, по сути должно быть что то подобное как на ссылке ниже нужен только текст. http://www.techlaboratory.ru/product/101902/

Товары видеокамеры, домофоны, видеорегистраторы, уже сейчас надо текстов карточек на 150, если быстро сделаете, будет еще. Средняя потребность в месяц около 100 позиций. Сколько хотите за такую работу? Жду предложения...

11 лет назад
RUSINNO
44 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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