Рерайт статей на мед. тематику, 2-3 в неделю

Здравствуйте.

Необходим человек, который будет писать и добавлять на сайт статьи, посвящённые проблемам позвоночника и суставов.

Статья включает в себя 3000-4000 знаков без пробелов + 2-3 изображения. В неделю необходимо не менее 2 статей.

Стоимость за 1000 знаков без пробелов - 25 рублей, оплата по webmoney еженедельно за выложенные статьи. Первую неделю возможны ежедневные выплаты.

Человек нужен на постоянной основе, соответственно - дальнейшее стабильное сотрудничество, если сработаемся.

Сайт на движке Wordpress, при необходимости можем проинструктировать, как с ним работать.

К оформлению статьи предъявляются следующие требования:

1. Стилистическая, орфографическая и пунктуационная грамотность.

2. Уникальность текста от 95%.

3. Разделение текста на абзацы с соответственно оформленными подзаголовками.

4. Наличие ключевых предложений, выделенных жирным шрифтом.

5. Картинки хорошего качества без ссылок на другие интернет-ресурсы, размер не менее 600px в ширину.

6. В свойствах картинки необходимо заполнять "альтернативный текст".

Крайне желательно разбираться в тематике сайта - текст должен быть информативным и интересным для людей.

Предложения жду на почту со ссылкой на данный проект.