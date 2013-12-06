Создание статей (6 тысячи рублей в неделю) Требуется собирать и систематизировать информацию и добавлять ее на сайт. В условиях планомерной работы ежедневной работы заработок в районе 4-7 тысяч рублей в неделю. Подробнейшая ...
Рерайт статей на мед. тематику, 2-3 в неделю
Здравствуйте.
Необходим человек, который будет писать и добавлять на сайт статьи, посвящённые проблемам позвоночника и суставов.
Статья включает в себя 3000-4000 знаков без пробелов + 2-3 изображения. В неделю необходимо не менее 2 статей.
Стоимость за 1000 знаков без пробелов - 25 рублей, оплата по webmoney еженедельно за выложенные статьи. Первую неделю возможны ежедневные выплаты.
Человек нужен на постоянной основе, соответственно - дальнейшее стабильное сотрудничество, если сработаемся.
Сайт на движке Wordpress, при необходимости можем проинструктировать, как с ним работать.
К оформлению статьи предъявляются следующие требования:
1. Стилистическая, орфографическая и пунктуационная грамотность.
2. Уникальность текста от 95%.
3. Разделение текста на абзацы с соответственно оформленными подзаголовками.
4. Наличие ключевых предложений, выделенных жирным шрифтом.
5. Картинки хорошего качества без ссылок на другие интернет-ресурсы, размер не менее 600px в ширину.
6. В свойствах картинки необходимо заполнять "альтернативный текст".
Крайне желательно разбираться в тематике сайта - текст должен быть информативным и интересным для людей.
Предложения жду на почту со ссылкой на данный проект.
Заявки фрилансеров
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