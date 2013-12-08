Написание статей строительной тематики

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Завершен16 заявок174 просмотра

Приветствую!

Необходимо написать шесть статей под ключевые слова:

элитное жилье

новостройки в каспийске

квартиры в каспийске

квартиры у берега моря (на берегу моря)

квартиры в рассрочку

недвижимость в каспийске

В среднем по 1500 тыс. знаков без пробелов.

Оплата яндекс деньгами, за каждую статью в отдельности.

Жду Ваши предложения.

Написание статей
11 лет назад
Grindenvalt
Сабир 
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Mamulya75
Анна 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$15
2 дня
Работа выполнена качественно, а главное быстро, в общем заслуживает хорошего отзыва.
Сабир порядочный заказчик и хороший человек. Задание понятное и четко сформулированное. Оплата сразу после выполнения задания, рекомендую сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Mamulya75
Анна 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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