Статья на тему развития и привлекательности края

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок180 просмотров

Работа срочная! В понедельник должна быть в печати. Из имеющихся публикаций, сделать собирательную статью на 3500 знаков, о развитии региона и о его перспективах в макро-экономическом плане.

Пишите пожалуйста предложения в тело проекта.

11 лет назад
funnywolf
Максим 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
$100
1 день
Прекрасная работа, быстро и чётко. Спасибо!
Максим, спасибо за работу. Успехов вам.

Заявки фрилансеров

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад

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