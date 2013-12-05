На сайт о компьютерных играх на подработку на постоянной основе требуется рерайтер с знанием Wordpress и игровой тематики. Необходимо публиковать на сайте 2-3 игровые новости в неделю (каждую неделю, работа постоянная). Обязанности: Поиск ...
Требуется рерайтер
Требуется рерайтер для периодического написания текстов различной тематики. Оплата производится через Webmoney.
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