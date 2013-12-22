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Рерайтер на игровой сайт на постоянную работу
На сайт о компьютерных играх на подработку на постоянной основе требуется рерайтер с знанием Wordpress и игровой тематики. Необходимо публиковать на сайте 2-3 игровые новости в неделю (каждую неделю, работа постоянная).
Обязанности:
Поиск источников для рерайта
Форматирование текста: добавление перечислений, абзацев, заголовков, жирного шрифта, где надо, ключевых слов
Добавление одной картинки в каждую новость
Публикация поста через WordPress
Длина текста — от 500 до 1500 знаков без пробелов. Уникальность от 90% по программе Etxt (шингл 3). Обязателен грамотный текст без ошибок.
Оплата — 35 р. (не более) за 1000 знаков без пробелов.
Готовые новости можно посмотреть здесь: gamefatal.com/category/novosti/
Обязательно выполнение тестового задания. Тестовое задание не оплачивается, но если вы будете приняты на работу, текст можете использовать для добавления статьи на сайт.
Оплата на Webmoney. Имеется подробная инструкция по установке новости на сайт.
Для тестового задания нужно сделать рерайт игровой новости. Уникальность от 90% по программе Etxt (шингл 3). Допускается не более 2-х ошибок.
Тестовое задание:
Владельцев PlayStation 4, купивших Call of Duty: Ghosts, ждал неприятный сюрприз. Вместо локализованной версии игры они обнаружили в коробке оригинальное английское издание. Сегодня компания «Новый диск» выпустила по этому поводу официальный пресс-релиз, объяснив, что случившееся — результат производственного сбоя на заводе Sony.
Все владельцы оригинальной версии Call of Duty: Ghosts в официальной русскоязычной упаковке могут обратиться в службу технической поддержки компании «Новый диск» для получения специального кода, дающего право бесплатно загрузить обновление, позволяющее играть в полную локализованную версию.
Заявки фрилансеров
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