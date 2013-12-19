Для постоянного сотрудничества нужен копирайтер, умеющий писать продающие тексты ДЛЯ ЛЮДЕЙ! Никаких СЕО-текстов, напичканых ключевиками, только интересные тексты, которые хочется читать от начала до конца. Тематика разнообразная, строительство, мебель, авто, технологии, развлечения и т.д. ...
2-3 статьи в неделю, бытовая тематика
Здравствуйте!
Ищу Автора для наполнения статейного сайта. Долгосрочное сотрудничество.
Тема: ремонт и обустройство квартиры.
Обзорные статьи, ориентированные на непрофессионалов, в общих чертах отвечающие на основные вопросы, возникающие у людей в связи с рассматриваемой тематикой.
Объем статей: от 6000 до 12000 знаков.
Плачу: $1.5 за 1000 знаков, считая значимые пробелы. Через WebMoney в WMR ($1=30WMR).
При желании и возможности готов дополнительно платить:
- за поиск, уникализацию и несложную обработку иллюстраций к Вашим статьям, по $2 за штуку, 6-8 изображений на статью.
- (только вместе с предыдущим пунктом) за ввод и форматирование статьи на сайте (визуальный редактор), $2 за статью.
Не умеете или не хотите - ни чего страшного. Главное - тексты.
Требования к исполнителю: Умение писать интересные, уникальные и качественные тексты. Наличие желания не просто заработать, но и чтобы людям было интересно и полезно читать Ваши статьи. Способность писать одну статью за 2-3 рабочих дня.
ОБЯЗАТЕЛЬНО: Хозяйственный, технический склад ума. Способность быстро разобраться в любой теме данного направления на столько, чтобы давать в своих материалах, пусть и общие, но толковые советы читателям.
Требования к контенту и уникальности: Копирайт. Или глубокий, качественный рерайт, красиво завернутый в свои мысли. Уникальность не ниже 95% по Адвего Плагиатусу, при глубокой проверке с настройками 4-4. Рерайт не должен определяться как таковой вообще.
Задание выдается в виде списка ключевых запросов, упорядоченного по убыванию приоритета их использования в тексте.
Если нет моих прямых указаний, то на основе ключевиков Вы сами выстраиваете структуру статьи (решаете о чем писать и делите материал на озаглавленные подразделы).
Ключи не нужно использовать все, но желательно пристроить те, что находятся в начале списка. Плотность и точность их вхождения не важны - пишете для людей.
В основном всегда будет определенное задание, но также я буду рад обсудить незапланированный заказ. Например, Вам покажется интересной и актуальной какая-нибудь тема, и Вы захотите подготовить материал. Пишите, буду рад рассмотреть Ваше предложение и обсудить все детали.
В заявке прошу предоставить портфолио, или же несколько ссылок на свои работы сходной тематики.
Если есть опыт вокруг строительства, квартирных ремонтов и бытовой техники, или постоянный контакт с занятыми в этих сферах людьми - обязательно укажите!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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