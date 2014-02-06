Добрый день. Требуются опытные копирайтеры/контент-менеджеры, сведущие в Форекс тематике. Необходимо предоставить список работ, написанных в данной области, либо написать неоплачиваемое тестовое задание, на основе которого и будут выбраны исполнители. ...
Тексты для каталога сайта (Лесопитомник)
Лесопитомник занимается выращиванием и продажей саженцев (около 80 видов) и древесно-кустарниковой растительности.
Требуется ряд продающих текстов для разделов сайта лесопитомника. На каждый раздел необходимо по 200-300 символов.
Примеры разделов:
- Каталог растений: "Многолетние травы"
- Каталог растений: "Вечнозеленые кустарники".
Оплата БС или по факту.
Выбранный исполнитель
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