Наполнение каталога

Добрый день фрилансеры!

Нужны рерайтеры/копирайтеры для работы над каталогом фирм и магазинов городов

Часто болеющие, пропадающие по причине света, интернета просьба не писать

Наличие скайпа или аськи обязательно.

Оплата вебмани или яндекс деньги, другие методы не обговариваются.

Если заинтересованы пишите в скайп или аську.