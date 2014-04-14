Наполнение каталога

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Завершен7 заявок228 просмотров

Добрый день фрилансеры!

Нужны рерайтеры/копирайтеры для работы над каталогом фирм и магазинов городов

Часто болеющие, пропадающие по причине света, интернета просьба не писать

Наличие скайпа или аськи обязательно.

Оплата вебмани или яндекс деньги, другие методы не обговариваются.

Если заинтересованы пишите в скайп или аську.

11 лет назад
butszn
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vikizima
47 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$100
10 дней
Хороший рерайтер, отличные тексты
Александр- чудесный человек, поэтому сотрудничество получилось очень продуктивным. Всегда на связи, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

vikizima
47 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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