Здравствуйте, требуется копирайтер для написания статей на мед. тематику. Для постоянного сотрудничества. Нужно делать копирайт и частичный рерайт на основе открытых источников. По ТЗ, с использованием SEO ключей. Цена за тыс. без ...
Рерайтер дизайн интерьеров/ремонт
Требуется несколько фрилансеров, для того чтобы сделать рерайт на заданные темы.
Cрок 1–3 дня. 1 статья – 1 тема
От вас требуется:
— Указать в проекте статью на какую тему вы хотите выполнить (не более 2 тем)
— Найти исходник
— Сделать качественный рерайт
— Прислать рерайт (с ссылкой на исходник!) на почту *** c номером кошелька WM и суммой которую я должен оплатить из расчета 1$ за 1 тыс знаков. Оплата будет производится в течении 24–72 часов (в зависимости от загруженности).
Размер стать и от 3 до 5 тысяч знаков. Статья должна отвечать на заданную в заголовке тему.
Если исходник найти не удалось, пропустите тему. Статья должна иметь структуру, а не быть сплошным текстом.
Кроме честного слова, никаких гарантий по оплате не даю.
Все пользователи синонамайзеров в любом виде проходят мимо, работа совершенно точно не для вас.
Список тем:
1. Что лучше ламинат или паркетная доска? (занято)
2. Дизайн столовой в кухне и гостиной (занято)
3. Дизайн коридора и прихожей (занято)
4. Как выбрать кровать в спальню? (занято)
5. Черно-белый интерьер (занято)
6. Интерьер гостинной в стиле хай-тек (занято)
7. Как выбрать цвет штор? (занято)
8. Какую выбрать ванну - чугунную, стальную или акриловую? (занято)
9. Дизайн детской комнаты для мальчика подростка (занято)
10. Внутренняя отделка балкона и лоджии своими руками (занято)
Еще раз: одни руки максимум 2 темы!
Уникальность текста должны быть не менее 95% по адвего при настройках:
Размер шингла: 3
Размер фразы: 4
Глубокая проверка
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Требуются опытные копирайтеры/контент-менеджеры, сведущие в Форекс тематике. Необходимо предоставить список работ, написанных в данной области, либо написать неоплачиваемое тестовое задание, на основе которого и будут выбраны исполнители. ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. уважаемые фрилансеры! Требуется тексты на сайт, сайт студии по разработке сайтов.Тексты требуются постоянно в новости. Жду вашего ответа. Более подробно по заданию в личные сообщения.Копирайтинг29 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходим грамотный рерайт новостей по техническим средствам безопасности. В день - около 5 новостей, от 1 000 до 2 000 знаков. Новости - 5 раз в неделю, по будням. За 1 000 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго времени суток! Требуется копирайтер. Просьба выставлять кандидатуру тех, кто уже работал с темой бухгалтерских услуг или хорошо знаком с ней. С исполнителем будет налажено регулярное сотрудничество. Спасибо! ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток. Нужны ответственные ребята. Оплата 25–45 руб. за 1000 знаков. Вакансия для тех, кто умеет делать качественные уникальные тексты. Темы — авто, недвижимость, техника, медицина ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется написать контент на английском для сайта веб студии. Студия занимается предоставлением удаленных услуг ( аутсорсинг ) для корпоративных клиентов (B2B). Типы контента: Главная - 3 типа услуг ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Для ответов на вопросы посетителей сайта ищем специалиста по болезням сосудов (проктология и флебология), в идеале – хирурга-проктолога (практикующего или бывшего). Режим работы – серия из 15-20 ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно наполнить сайт уникальным текстом. Тематика: Автозапчасти, подбор автозапчастей, выбор, описаниеКопирайтинг20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Здравствуйте!!!Требуются копирайтеры для написания уникальных описаний (300-500 и более символов), тема описаний- элитная парфюмерия! Каждое описание 10 руб. Работа объемная, и требует ответственный подход (не на пару статей) Помимо описания, надо ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад