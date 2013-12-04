Рерайтер дизайн интерьеров/ремонт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок271 просмотр

Требуется несколько фрилансеров, для того чтобы сделать рерайт на заданные темы.

Cрок 1–3 дня. 1 статья – 1 тема

От вас требуется:

— Указать в проекте статью на какую тему вы хотите выполнить (не более 2 тем)

— Найти исходник

— Сделать качественный рерайт

— Прислать рерайт (с ссылкой на исходник!) на почту *** c номером кошелька WM и суммой которую я должен оплатить из расчета 1$ за 1 тыс знаков. Оплата будет производится в течении 24–72 часов (в зависимости от загруженности).

Размер стать и от 3 до 5 тысяч знаков. Статья должна отвечать на заданную в заголовке тему.

Если исходник найти не удалось, пропустите тему. Статья должна иметь структуру, а не быть сплошным текстом.

Кроме честного слова, никаких гарантий по оплате не даю.

Все пользователи синонамайзеров в любом виде проходят мимо, работа совершенно точно не для вас.

Список тем:

1. Что лучше ламинат или паркетная доска? (занято)

2. Дизайн столовой в кухне и гостиной (занято)

3. Дизайн коридора и прихожей (занято)

4. Как выбрать кровать в спальню? (занято)

5. Черно-белый интерьер (занято)

6. Интерьер гостинной в стиле хай-тек (занято)

7. Как выбрать цвет штор? (занято)

8. Какую выбрать ванну - чугунную, стальную или акриловую? (занято)

9. Дизайн детской комнаты для мальчика подростка (занято)

10. Внутренняя отделка балкона и лоджии своими руками (занято)

Еще раз: одни руки максимум 2 темы!

Уникальность текста должны быть не менее 95% по адвего при настройках:

Размер шингла: 3

Размер фразы: 4

Глубокая проверка

11 лет назад
ultonic
Антон 
32 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Копирайтер/рерайтер на медицинский сайт

    $500

    Здравствуйте, требуется копирайтер для написания статей на мед. тематику. Для постоянного сотрудничества. Нужно делать копирайт и частичный рерайт на основе открытых источников. По ТЗ, с использованием SEO ключей. Цена за тыс. без ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Копирайтеры - Форекс тематика

    Добрый день. Требуются опытные копирайтеры/контент-менеджеры, сведущие в Форекс тематике. Необходимо предоставить список работ, написанных в данной области, либо написать неоплачиваемое тестовое задание, на основе которого и будут выбраны исполнители. ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется постоянно статьи на сайт.

    Добрый день. уважаемые фрилансеры! Требуется тексты на сайт, сайт студии по разработке сайтов.Тексты требуются постоянно в новости. Жду вашего ответа. Более подробно по заданию в личные сообщения.

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайт - бухгалтерская тематика

    Доброго времени суток! Требуется копирайтер. Просьба выставлять кандидатуру тех, кто уже работал с темой бухгалтерских услуг или хорошо знаком с ней. С исполнителем будет налажено регулярное сотрудничество. Спасибо! ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Авторы текстов

    Доброго времени суток. Нужны ответственные ребята. Оплата 25–45 руб. за 1000 знаков. Вакансия для тех, кто умеет делать качественные уникальные тексты. Темы — авто, недвижимость, техника, медицина ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент для сайта веб студии - English

    Требуется написать контент на английском для сайта веб студии. Студия занимается предоставлением удаленных услуг ( аутсорсинг ) для корпоративных клиентов (B2B). Типы контента: Главная - 3 типа услуг ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание ответов на вопросы читателей мед сайта

    Здравствуйте! Для ответов на вопросы посетителей сайта ищем специалиста по болезням сосудов (проктология и флебология), в идеале – хирурга-проктолога (практикующего или бывшего). Режим работы – серия из 15-20 ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Описания парфюмерии

    $2500

    Здравствуйте!!!Требуются копирайтеры для написания уникальных описаний (300-500 и более символов), тема описаний- элитная парфюмерия! Каждое описание 10 руб. Работа объемная, и требует ответственный подход (не на пару статей) Помимо описания, надо ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад