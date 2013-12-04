Рерайтер дизайн интерьеров/ремонт

Требуется несколько фрилансеров, для того чтобы сделать рерайт на заданные темы.

Cрок 1–3 дня. 1 статья – 1 тема

От вас требуется:

— Указать в проекте статью на какую тему вы хотите выполнить (не более 2 тем)

— Найти исходник

— Сделать качественный рерайт

— Прислать рерайт (с ссылкой на исходник!) на почту *** c номером кошелька WM и суммой которую я должен оплатить из расчета 1$ за 1 тыс знаков. Оплата будет производится в течении 24–72 часов (в зависимости от загруженности).

Размер стать и от 3 до 5 тысяч знаков. Статья должна отвечать на заданную в заголовке тему.

Если исходник найти не удалось, пропустите тему. Статья должна иметь структуру, а не быть сплошным текстом.

Кроме честного слова, никаких гарантий по оплате не даю.

Все пользователи синонамайзеров в любом виде проходят мимо, работа совершенно точно не для вас.

Список тем:

1. Что лучше ламинат или паркетная доска? (занято)

2. Дизайн столовой в кухне и гостиной (занято)

3. Дизайн коридора и прихожей (занято)

4. Как выбрать кровать в спальню? (занято)

5. Черно-белый интерьер (занято)

6. Интерьер гостинной в стиле хай-тек (занято)

7. Как выбрать цвет штор? (занято)

8. Какую выбрать ванну - чугунную, стальную или акриловую? (занято)

9. Дизайн детской комнаты для мальчика подростка (занято)

10. Внутренняя отделка балкона и лоджии своими руками (занято)

Еще раз: одни руки максимум 2 темы!

Уникальность текста должны быть не менее 95% по адвего при настройках:

Размер шингла: 3

Размер фразы: 4

Глубокая проверка