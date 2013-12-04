Написание ответов на вопросы читателей мед сайта

Здравствуйте!

Для ответов на вопросы посетителей сайта ищем специалиста по болезням сосудов (проктология и флебология), в идеале – хирурга-проктолога (практикующего или бывшего).

Режим работы – серия из 15-20 вопросов раз в неделю.

Единственное требование (кроме компетентности) – достоверность ответов и уникальность, хоть и небольших по количеству знаков, но все же текстов.

Варианты оплаты – два:

1. либо за количество знаков – 60 рублей за 1000 збп (Вебмани)

2. либо за каждый ответ независимо от знаков – 40 рублей (минимум 400 знаков уникального текста).

Какой вариант Вам удобнее, на том и остановимся.

P.S. Если Вы сами не можете предложить подобную услугу, но есть контакты (знакомый доктор) – оставляйте заявку, свяжемся, обсудим, вознаградим.