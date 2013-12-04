Описание иностранных интернет-магазинов. Объем 1700-2000 знаков, требуется грамотное построение и смысловая завершенность текста. Знания языков не требуется, переводчика от гугл, вполне, достаточно для работы. Минимальный объем, требуемый от исполнителя: 40 тыс.зн/нед. Количество работы, пока, ...
Написание ответов на вопросы читателей мед сайта
Здравствуйте!
Для ответов на вопросы посетителей сайта ищем специалиста по болезням сосудов (проктология и флебология), в идеале – хирурга-проктолога (практикующего или бывшего).
Режим работы – серия из 15-20 вопросов раз в неделю.
Единственное требование (кроме компетентности) – достоверность ответов и уникальность, хоть и небольших по количеству знаков, но все же текстов.
Варианты оплаты – два:
1. либо за количество знаков – 60 рублей за 1000 збп (Вебмани)
2. либо за каждый ответ независимо от знаков – 40 рублей (минимум 400 знаков уникального текста).
Какой вариант Вам удобнее, на том и остановимся.
P.S. Если Вы сами не можете предложить подобную услугу, но есть контакты (знакомый доктор) – оставляйте заявку, свяжемся, обсудим, вознаградим.
Заявки фрилансеров
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