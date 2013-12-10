Описание иностранных интернет-магазинов. Объем 1700-2000 знаков, требуется грамотное построение и смысловая завершенность текста. Знания языков не требуется, переводчика от гугл, вполне, достаточно для работы. Минимальный объем, требуемый от исполнителя: 40 тыс.зн/нед. Количество работы, пока, ...
Описания парфюмерии
Здравствуйте!!!Требуются копирайтеры для написания уникальных описаний (300-500 и более символов), тема описаний- элитная парфюмерия! Каждое описание 10 руб.
Работа объемная, и требует ответственный подход (не на пару статей)
Помимо описания, надо будет его добавить на сайт (в удобном для Вас интерфейсе)
Пожалуйста, кого заинтересовало, вышлите мне на почту, или в ЛС 3-4 Ваших образцов.
В описание, обязательно должно присутствовать следующее:
-правильное название аромата (желательно чтоб с него начиналось описание)
-торговый дом
-кем выпущен(по усмотрению)
-год выпуска аромата
-мужской\женский
-ноты аромата
-ну и уникальность 90-100% и грамотная,складная,звучная речь.
Вот пару примеров, нужных типов описаний:
1.Badgley Mischka Couture представляет собой неповторимый женский аромат, созданный в 2008 году популярным американским брендом. Этот парфюм, предназначенный для особенной женщины, включает в себя ноты пурпурной сливы, грушевого нектара и ежевики. В его сердце фиалка, жасмин, гардения и мускус. Этот аромат неповторим, как и все творения Badgley Mischka.
2.Pulse от Beyonce – аромат создан в 2011 году и относится к семейству ароматов цитрусовые. Это сладкий, волшебный и таинственный парфюм. Композиция аромата представлена нотами свежего бергамота, куракао, груши, ванили, нежного жасмина. А ноты орхидеи, бархатного мускуса и пиона добавляют аромату страсти, коварства, делают его еще более трепетным и непредсказуемым.
3. Аромат L`Homme от Yves Saint Laurent, созданный в 2006 году, с яркими имбирными нотами дарит ощущение полной жизни и надолго заряжает положительной энергией. Пряные и древесные мотивы перекликаются со свежестью бергамота, листьев фиалки и цитрусовых.
4.Неожиданный, заманчивый аромат Parisienne A L`Extreme от Yves Saint Laurent, вышедший в 2010 году, станет достойным дополнением для сексуальной женщины, которая знает жизнь и умеет любить. Композиция аромата составлена из экзотических нот ежевики, дамасской розы и фиалки, подчеркнутых аккордом из кожи, мускуса, ладана, пачули и ванили. Они заставят сердце биться чаще и помогут страстной натуре раскрыться быстрее.
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