Нужен копирайтер для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт26 заявок438 просмотров

Здравствуйте!

Нам нужен творческий человек для работы в компании. Который пишет статьи не потому, что ему срочно нужны деньги, и хватается за все, что попало, но выборочно выбирает то, что ему нравится.

Мы можем предложить медицину (хирургию) - хорошая тема для студентов мед. вузов и специалистов, врачей,

Юридическую тематику (лицензирование, абонентское обслуживание, решение правовых вопросов с юр лицами),

И много других тем, которые будут набираться по ходу работы. Мы ищем людей, которые знают свою тему, знают популярные и известные сайты, интересные статьи и материалы, какими они должны быть, о чем писать. Тоесть это творческая работа, поделиться своими знаниями и узнать что-то новое. Вы учитесь и пишите статьи, как конспект или реферат.

Мы хотим работать в этом ключе. Тогда и оплатой вы будете довольны, и пользователи с интересом будут читать ваши материалы. В разных вариантах: статьи, обзоры, исследования, вопросы и ответы, справочные рубрики. Но все же, больше на уникальность (не в % плане по адвего, а в совершенстве статьи и уникальности ответа на поставленный вопрос). Тоесть показатель качества - это ваша цитируемость.

Пишите, что вы можете, ваш опыт, ваше предложение по стоимости работы. Для начала задание - 10 статей медицинской тематики. И покажите пожалуйста 2-3 статьи из вашего портфолио, которые на ваш взгляд, лучше подходят под описание. Статьи любой тематики.

Спасибо!

11 лет назад
adv33
46 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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