Статьи для сайта с наполнением

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки310 просмотров

Необходимо написать 10 статей для сайта на следующие темы:горизонтально-направленное бурение, прокладка коммуникаций методом ГНБ. Ориентировочно каждая 3000 знаков (без пробелов) + 1–2 картинки + видео. Помимо этих статей дополнить некоторые вкладки картинкой и текстом, заполнить вкладку "расценки" таблицей. Допустим качественный рерайт. Соответственно потом необходимо залить на CMS Joomla.

Хотелось бы увидеть цены, сроки, портфолио и примеры рерайта.

Интересует цена именно за данную работу, а не за 1000 знаков или час работы.

Joomla
11 лет назад
sutkinmisha
Михаил 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Kopyraiter
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$100
5 дней
Исполнитель достойно справился с поставленной задачей. Тексты были написаны практически с первого раза, очень много предлагал вариантов, было из чего выбрать. Работа сделана очень быстро и качественно. Рекомендую.
Качественный проект, оперативная оплата.

Заявки фрилансеров

Kopyraiter
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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