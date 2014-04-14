Статьи для сайта с наполнением

Необходимо написать 10 статей для сайта на следующие темы:горизонтально-направленное бурение, прокладка коммуникаций методом ГНБ. Ориентировочно каждая 3000 знаков (без пробелов) + 1–2 картинки + видео. Помимо этих статей дополнить некоторые вкладки картинкой и текстом, заполнить вкладку "расценки" таблицей. Допустим качественный рерайт. Соответственно потом необходимо залить на CMS Joomla.

Хотелось бы увидеть цены, сроки, портфолио и примеры рерайта.

Интересует цена именно за данную работу, а не за 1000 знаков или час работы.