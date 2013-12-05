Составить анкоры

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Завершен10 заявок204 просмотра

Здраствуйте.

Нужно составить 143 анкора.

Анкор в виде предложения с заглавной буквы, в конце точка, вида: "Начало предложения #анкор# конец предложения." Предложение может начинаться и заканчиваться анкором. Тематика - питание, диеты, похудение, упражнения.

На выходе txt файл.

Один анкор - 5 рублей, 143 x 5 = 715 рублей.

11 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Frostator
Илья 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$21
1 день
Илья быстро и качественно справился с заданием.
Приятно сотрудничать с человеком, который чётко ставит задачу и оперативно отвечает на все возникающие вопросы. Рекомендую!

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Frostator
Илья 
37 лет
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Был
4 года назад
11 лет назад

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