200 текстов

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  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка117 просмотров

Необходимо написать около 200 сео-текстов.

Художественное изложение.

Отсылки с каталогу сайта.

Не использовать слова-паразиты "ведь, очень, каждый, практически, шикарный, о простой покупке в интернет-магазине".

Упоминать о возможности покупки как в салонах, так в интернет-магазине.

11 лет назад
spasibozapokupku
Андрей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
19 часов назад
11 лет назад
$800
15 дней
Спасибо за работу и терпение!
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
19 часов назад
11 лет назад
#1
Копирайтинг

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