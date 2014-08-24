200 текстов

Необходимо написать около 200 сео-текстов.

Художественное изложение.

Отсылки с каталогу сайта.

Не использовать слова-паразиты "ведь, очень, каждый, практически, шикарный, о простой покупке в интернет-магазине".

Упоминать о возможности покупки как в салонах, так в интернет-магазине.