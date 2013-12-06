Статьи на медицинскую тему, на площадки Миралинкс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка135 просмотров

10 статей(рерайт/копирайт) по 3000 знаков без пробелов за $60. Подробности в прикрепленном файле...

11 лет назад
Trilmo
Арье 
57 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$60
3 дня
"Пишем много, быстро, качественно и недорого" Все что написано в профиле - истинная правда, а не просто реклама. Рекомендую.
Честный, порядочный заказчик и приятный собеседник. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
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