Копирайт/рерайт для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт45 заявок348 просмотров

Добрый вечер

Нужен копирайтер рерайтер для сайт.

БУду выбирать по стоимости за 1000 зн без пробелов

Возможны заказы как по рерайту так и по копирайту до 10 000 зн. Темы жизненные. Стиль написания - разговорный

11 лет назад
sayrus908
Сергей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Seo тексты

    Нужно написать 49000 знаков на сайт по тематике услуги для бизнеса От исполнителя требуется заключение договора и прием оплаты на безналичный валютный счет.Заказчик не на украине.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Описание для 50 брендов

    $50

    Всем здравствуйте. Я вам даю список из 100 брендов. Вы ищете бренд и к каждому пишите описание 300–400 символов без пробелов. Описание должно быть информативное и для ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание SEO текстов

    $150

    Требуется написание текстов, касающихся проведения нового года на корпоративных мероприятиях, в ресторанах и т.д. Требуется высокое качество результата. Тексты должны получится интересными, завораживающими. Общий требуемый объем порядка 50 000 знаков. ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен тех. писатель для Хабры (SharePoint/СЭД)

    $1000

    Ищется на постоянную основу технический писатель для корпоративного блога на ХабраХабре, знакомый с Microsoft SharePoint, документооборотом и готовым разобраться что такое СЭД. Нужны ежемесячно 1-3 статьи актуальных по нашему программному продукту EOS ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется постер на форумах

    Требуется специалист для работы с форумами. Тематика - Авто. Задача: -общение на форумах и сервисах "вопрос-ответ". (ответы на вопросы пользователей форумов с оставлением ссылок), -поиск актуальных форумов и открытых вопросов ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтинг о приставках

    $250

    Нужно написать ряд статей на тему приставок, планшетов, мини компьютеров. Более конкретные тематики предоставлю лично при обсуждении, исходники Вы находите сами, благо в сети их великое множество, мне подойдут все на первых порах. Плачу ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи для сайта Охота и рыбалка

    $300

    Добрый день! Необходимо написать 50 статей об охоте и рыбалке по предоставленным ТЗ. Средняя длинна текстов 5000 сбп. Готов платить 1,2$ за 1000 сбп. Для начала отправлю несколько ТЗ для теста и оценки качества ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад