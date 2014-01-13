Seo тексты

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок230 просмотров

Нужно написать 49000 знаков на сайт по тематике услуги для бизнеса

От исполнителя требуется заключение договора и прием оплаты на безналичный валютный счет.Заказчик не на украине.

11 лет назад
tOP5
39 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

L_Taran
40 лет
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
11 лет назад
$5
7 дней
Очень хорошо, качественно, быстро
Все хорошо

Заявки фрилансеров

L_Taran
40 лет
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Описание для 50 брендов

    $50

    Всем здравствуйте. Я вам даю список из 100 брендов. Вы ищете бренд и к каждому пишите описание 300–400 символов без пробелов. Описание должно быть информативное и для ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание SEO текстов

    $150

    Требуется написание текстов, касающихся проведения нового года на корпоративных мероприятиях, в ресторанах и т.д. Требуется высокое качество результата. Тексты должны получится интересными, завораживающими. Общий требуемый объем порядка 50 000 знаков. ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен тех. писатель для Хабры (SharePoint/СЭД)

    $1000

    Ищется на постоянную основу технический писатель для корпоративного блога на ХабраХабре, знакомый с Microsoft SharePoint, документооборотом и готовым разобраться что такое СЭД. Нужны ежемесячно 1-3 статьи актуальных по нашему программному продукту EOS ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется постер на форумах

    Требуется специалист для работы с форумами. Тематика - Авто. Задача: -общение на форумах и сервисах "вопрос-ответ". (ответы на вопросы пользователей форумов с оставлением ссылок), -поиск актуальных форумов и открытых вопросов ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтинг о приставках

    $250

    Нужно написать ряд статей на тему приставок, планшетов, мини компьютеров. Более конкретные тематики предоставлю лично при обсуждении, исходники Вы находите сами, благо в сети их великое множество, мне подойдут все на первых порах. Плачу ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи для сайта Охота и рыбалка

    $300

    Добрый день! Необходимо написать 50 статей об охоте и рыбалке по предоставленным ТЗ. Средняя длинна текстов 5000 сбп. Готов платить 1,2$ за 1000 сбп. Для начала отправлю несколько ТЗ для теста и оценки качества ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи медицинской тематики

    $1000

    Ищу специалиста для перевода с английского на русский и написания статей медицинской тематики (пластическая хирургия и косметология) Работа на длительный срок. Оплата от 3 у.е за 1000 знаков. ...

    Написание статей
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад