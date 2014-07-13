L_Taran

Валерия L_Taran

 
39 летУкраина/Запорожье
11 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Привлечение живых пользователей в группу ВК

    Необходим человек, который будет продвигать группу ВК. Наполнять контентом не нужно будет, для этого есть конкретный исполнитель. От вас необходимо только привлечение. Таргетированная реклама и реклама в сообществах через ВК не подходит, т.к. тема группы ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Тексты с анкорами

    $20

    Здравствуйте. Необходимо написать несколько текстов с анкорами размером 1500 каждый. Оплата — 70 рублей/текст. Подробности выбранному исполнителю. Просьба откликаться только тем, кто более-менее понимает, что такое анкоры, или писал статьи для Миралинкса. Спасибо.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Тексты с анкорами

    $20

    Здравствуйте. Необходимо написать несколько текстов с анкорами размером 1500 каждый. Оплата — 60 рублей/текст. Подробности выбранному исполнителю. Просьба откликаться только тем, кто более-менее понимает, что такое анкоры, или писал статьи для Миралинкса. Спасибо.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Тексты с анкорами

    $20

    Здравствуйте. Необходимо написать несколько текстов с анкорами размером 1500 каждый. Оплата — 60 рублей/текст. Подробности выбранному исполнителю. Просьба откликаться только тем, кто более-менее понимает, что такое анкоры, или писал статьи для Миралинкса. Спасибо.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Заполнить файлы согласно плану (копипаст)

    Ваша задача просто копировать материал в указанный файл согласно плану. Ссылку на файл дам в личку. На каждый пункт должно приходится минимум 5 источников. Выглядит это ориентировочно так: 1. Есть пункт пункт плана "симпотомы". 2. Необходимо ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Olga14
Ольга 
47 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Тексты с анкорами
С Валерией приятно работать. Задания предельно ясные, все требования подробно расписаны - в копирайтинге это важно. Все вовремя оплачивается.
Очень довольна сотрудничеством с Ольгой. Это один из немногих копирайтеров, которые все понимают с полуслова. Соблюдение сроков, качественные тексты, приятное общение - что еще нужно заказчику) Рекомендую!
Ответный отзыв
lidagabrisyuk
Лидия 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Написать несколько коротких текстов
Очень довольна работой с Валерией. у меня только положительные эмоции от нашего сотрудничества))) всем рекомендую)
Лидия проявила себя как ответственный исполнитель, который старается выполнить свою работу как можно лучше. В процессе работы Лида постоянно совершенствуется, что положительно сказывается на конечном результате. Также Лида - коммуникабельный и приятный в общении человек. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Hikary
Елена 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Заполнить файлы согласно плану (копипаст)
По всем пунктам хороший заказчик. С оплатой никаких проблем. Рекомендую.
Понравилось сотрудничать с Еленой. Отлично справилась с поставленной задачей, оперативно и качественно. Рекомендую.
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