Здравствуйте. Необходимо написать несколько статей на медицинскую тематику. Конкретные темы будут выданы исполнителю. Оплата - 30 руб/1000 бп
- Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Необходимо написать несколько статей на эзотерическую тематику (привороты/отвороты/заговоры). Конкретные темы будут выданы исполнителю. Оплата - 30 руб/1000 бпКопирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет. Требуется несколько человек для написания коротких и не очень текстов для наполнения сайта. Оплата - от 30 руб/1000. Все подробности в личку.Копирайтинг17 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходим человек, который будет продвигать группу ВК. Наполнять контентом не нужно будет, для этого есть конкретный исполнитель. От вас необходимо только привлечение. Таргетированная реклама и реклама в сообществах через ВК не подходит, т.к. тема группы ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Здравствуйте. Необходимо написать несколько текстов с анкорами размером 1500 каждый. Оплата — 70 рублей/текст. Подробности выбранному исполнителю. Просьба откликаться только тем, кто более-менее понимает, что такое анкоры, или писал статьи для Миралинкса. Спасибо.Копирайтинг8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Здравствуйте. Необходимо написать несколько текстов с анкорами размером 1500 каждый. Оплата — 60 рублей/текст. Подробности выбранному исполнителю. Просьба откликаться только тем, кто более-менее понимает, что такое анкоры, или писал статьи для Миралинкса. Спасибо.Копирайтинг11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Здравствуйте. Необходимо написать несколько текстов с анкорами размером 1500 каждый. Оплата — 60 рублей/текст. Подробности выбранному исполнителю. Просьба откликаться только тем, кто более-менее понимает, что такое анкоры, или писал статьи для Миралинкса. Спасибо.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $20
Здравствуйте. Необходимо написать несколько текстов с анкорами размером 1500 каждый. Оплата - 60 рублей/текст. Подробности выбранному исполнителю. Спасибо.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Ваша задача просто копировать материал в указанный файл согласно плану. Ссылку на файл дам в личку. На каждый пункт должно приходится минимум 5 источников. Выглядит это ориентировочно так: 1. Есть пункт пункт плана "симпотомы". 2. Необходимо ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен9 лет назад