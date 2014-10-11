Джинсовая одежда

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок345 просмотров

Очень большой объем текстов о джинсовой одежде разных производителей. Красивые тексты на 2000-2500 с одним ключом. Оплата 1$/1000

11 лет назад
Betelgaze
64 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

L_Taran
40 лет
13 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
11 лет назад
$50
5 дней
Как всегда - качественная работа в срок. Мои наилучшие рекомендации!
Рекомендую Марианну как порядочного заказчика во всех отношениях. Очень приятно работать. Благодарю!

Заявки фрилансеров

L_Taran
40 лет
13 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
11 лет назад

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