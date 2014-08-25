Рерайт статьи

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Завершен2 заявки196 просмотров

Здравствуйте, нужно написать рерайт статьи от 1500 зн без пробела, в конце должна быть ссылка подробности читайте в статье. Оплата 30 руб за 1000 зн без пробелов. Статья нужна для размещения в сабскрайбе. Написать желательно до конца дня. Жду ваших предложений.

11 лет назад
ILya_K
Илья 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Iskysstvo
Виктория 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$10
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо.Приятно было с Вами работать.

Заявки фрилансеров

Iskysstvo
Виктория 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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