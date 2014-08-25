Здравствуйте, нужно написать рерайт статьи от 1500 зн без пробела, в конце должна быть ссылка подробности читайте в статье. Оплата 30 руб за 1000 зн без пробелов. Статья нужна для размещения в сабскрайбе. Написать желательно до конца дня. Жду ваших предложений.