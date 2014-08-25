Заместитель руководителя отдела копирайтинга.

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Закрыт5 заявок293 просмотра

В организацию требуется заместитель руководителя отдела копирайтинга.

Однако на первоначальном этапе в качестве испытательного срока, будет предложена работа в качестве менеджера отдела контента. Далее по результатам работы профессиональный, карьерный рост, с увеличением дохода в 30\35000 руб.

Обязанности:

- Грамотное описание товаров, для интернет-магазина;

- Писк наиболее полной информации по товарам;

- Подбор картинок, видео, инструкций с их обработкой и нанесение наших ватеров;

-Составление анонса и подробного описания;

-Оформление в хтмл по нашим правилам,

- Замещение руководителя отдела на период его отсутствия, руководство отделом.

Требования:

- Знание ХТМЛ, основы фотошопа;

- Высокий уровень грамотности;

- Значительный опыт.

Приветствуется:

-знание английского языка;

- умение писать продающие тексты;

- умение работать быстро и качественно.

- ищем людей, которые реально могут писать на высоком уровне, просьба, оценивать свои возможности реально!

Условия:

- Работа удаленного характера;

- Постоянная работа, гарантированная оплата;

- Четкий график работы, 5\2, полный рабочий день - 8 часов;

- основное время работы организации с 8:30 до 17:30 (по Москве), однако организация лояльна, допускаем возможность работать с 8:00-17:00 или с 9:00-18:00;

- Отпуск 2 раза в год, по 2 недели;

- Работать нужно только на нас, объемы работы в нашей организации всегда есть и она постоянная;

- З\п от 20 тыс. руб. и до бесконечности (естественно в разумных пределах). Вы сможете получать столько, насколько качественно будете работать. Если будете давать отличное качество контента, в зарплате не обидим! Зарплата может повышаться хоть каждый месяц, если ваша работа того будете заслуживать. Никаких ограничений нет!

11 лет назад
RabotaZdes3
Алена 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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