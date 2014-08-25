Требуется ответственный копирайтер, для написания еженедельной аналитики по валютному рынку Форекс. Нужно на выходных делать аналитику на следующую неделю (технический или фундаментальный анализ). Так же могут быть запросы на написание аналитики среди недели. Оплату гарантирую
Заместитель руководителя отдела копирайтинга.
В организацию требуется заместитель руководителя отдела копирайтинга.
Однако на первоначальном этапе в качестве испытательного срока, будет предложена работа в качестве менеджера отдела контента. Далее по результатам работы профессиональный, карьерный рост, с увеличением дохода в 30\35000 руб.
Обязанности:
- Грамотное описание товаров, для интернет-магазина;
- Писк наиболее полной информации по товарам;
- Подбор картинок, видео, инструкций с их обработкой и нанесение наших ватеров;
-Составление анонса и подробного описания;
-Оформление в хтмл по нашим правилам,
- Замещение руководителя отдела на период его отсутствия, руководство отделом.
Требования:
- Знание ХТМЛ, основы фотошопа;
- Высокий уровень грамотности;
- Значительный опыт.
Приветствуется:
-знание английского языка;
- умение писать продающие тексты;
- умение работать быстро и качественно.
- ищем людей, которые реально могут писать на высоком уровне, просьба, оценивать свои возможности реально!
Условия:
- Работа удаленного характера;
- Постоянная работа, гарантированная оплата;
- Четкий график работы, 5\2, полный рабочий день - 8 часов;
- основное время работы организации с 8:30 до 17:30 (по Москве), однако организация лояльна, допускаем возможность работать с 8:00-17:00 или с 9:00-18:00;
- Отпуск 2 раза в год, по 2 недели;
- Работать нужно только на нас, объемы работы в нашей организации всегда есть и она постоянная;
- З\п от 20 тыс. руб. и до бесконечности (естественно в разумных пределах). Вы сможете получать столько, насколько качественно будете работать. Если будете давать отличное качество контента, в зарплате не обидим! Зарплата может повышаться хоть каждый месяц, если ваша работа того будете заслуживать. Никаких ограничений нет!
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