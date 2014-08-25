Нужны статьи в категории интернет магазина, оплата 40р за 1000зн. Текст в свободной форме, но с обязательными ключевыми словами. Основное направление - автомобильное освещение. Необходимо около 300 статей. Проверяем на оригинальность.
Нужен копирайтер
Здравствуйте
Мне нужен хороший копирайтер для написания статей на различные тематики
Преимуществом будет постоянный онлайн
Оплата Вебмани или ЯД
Рерайт 20 рублей за тысячу
Копирайтинг 40 рублей за тысячу
Оставляйте аську или скайп в откликах, без этого заявку не рассматриваю
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