Нужен копирайтер

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт20 заявок335 просмотров

Здравствуйте

Мне нужен хороший копирайтер для написания статей на различные тематики

Преимуществом будет постоянный онлайн

Оплата Вебмани или ЯД

Рерайт 20 рублей за тысячу

Копирайтинг 40 рублей за тысячу

Оставляйте аську или скайп в откликах, без этого заявку не рассматриваю

Написание статей
11 лет назад
denisbuzak
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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