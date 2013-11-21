denisbuzak

Денис Бузак denisbuzak

 
37 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужен копирайтер по видеорегистраторам

    Здравствуйте Нужен копирайтер для описания автомобильных гаджетов. Сейчас есть 4 позиции. Возможно сотрудничество в дальнейшем для новых поступлений. Я ищу автора: - Ответственного - Понимающего в оптимизации - Грамотного - Соблюдающего сроки Оплата ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен копирайтер для описания разделов интернет магазина

    Нужен копирайтер для описания раздела услуг сервиса по ремонту техники apple. Оплата 40 рублей за тысячу символов вебмани или эквивалент приват24 Жду отзывов от исполнителей с опытом

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • 3 статьи по промышленному оборудованию

    Общие [b]СТРОГИЕ [/b]рекомендации. Объем текста и анонс   Текст должен содержать анонс  объемом примерно 200 символов Плотность не более 5% тошнотность не более 8% (пока не критично, посмотрим как будет получатся) ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написание статей по тюнингу

    Здравствуйте Сейчас есть проект по автомобильному тюнингу, важно чтобы автор хоть немного разбирался в том, о чем будет писать Оплата 40 рублей за тысячу символов на кошелек вебмани. Указывайте в откликах скайп или аську, я буду писать вам. ...

    Написание статей
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Художник аниме портретов

    Здравствуйте Нужен художник, который сможет рисовать с фотографий людей их аниме портреты Оплата вебмани В отзыв указывайте пожалуйста цены и примеры работ. С заинтересовавшими исполнителями буду общаться в личке.

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен копирайтер

    Здравствуйте Мне нужен хороший копирайтер для написания статей на различные тематики Преимуществом будет постоянный онлайн Оплата Вебмани или ЯД Рерайт 20 рублей за тысячу Копирайтинг 40 рублей за тысячу Оставляйте аську или скайп в откликах, без этого заявку не рассматриваю

    Написание статей
    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен копирайтер для постоянного сотрудничества

    Здравствуйте Нужен грамотный копирайтер, который будет постоянно на связи. Задания разнообразные, также как и тематики. В день до 10 тысяч символов Оплата 40 рублей за тысячу на вебмани Оставляйте в откликах контакты (аську или скайп) и пару слов о своем ...

    Копирайтинг40 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен копирайтер игровой тематики

    Здравствуйте Мне нужен копирайтер мужского пола, который разбирается в компьютерных онлайн играх. Играл или играет в такие проекты как WOT, Dota, Minecraft. Если под требования подпадает и девушка, буду рад. Писать нужно будет описания категорий и грамотно ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужны копирайтеры на постоянку

    Здравствуйте. Мне нужны копирайтеры и рерайтеры на постоянную работу. Нужны из тех у кого не падают метеориты, не умирают бабушки в Зауралье и т.д. Требую: Грамотность, если не абсолютная, то близкая к ней Жесткое соблюдение сроков. Очень жесткое. Возможно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен копирайтер

    Здравствуйте Нужен копирайтер парень, который разбирается в автомобилях, онлайн играх и других мужских темах. Если вы девушка, но тоже разбираетесь, можете оставлять заявку. Требую грамотность, соблюдение сроков, начальные понятия в оптимизации текстов, хороший онлайн. Плачу 30 за тысячу. ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется копирайтер в команду

    Требуется ответственный человек в команду, который может писать на любые темы и знаком с с написанием сеотекстов От вас требуется хороший онлайн, быстрая скорость работы, честность, отвественность Оплата вебманями. от 30 рублей за тысячу. "От" не означает до ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужны копирайтеры/рерайтеры

    Здравствуйте. Мне нужны копирайтеры и рерайтеры на постоянную работу. Нужны из тех у кого не падают метеориты, не умирают бабушки в Зауралье и т.д. Требую: Грамотность, если не абсолютная, то близкая к ней Жесткое соблюдение сроков. Очень жесткое. Возможно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайтеры/рерайтеры

    Здравствуйте. Мне нужны копирайтеры и рерайтеры на постоянную работу. Нужны из тех у кого не падают метеориты, не умирают бабушки в Зауралье и т.д. Требую: Грамотность, если не абсолютная, то близкая к ней Жесткое соблюдение сроков. Очень жесткое. Возможно ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен оперативный копирайтер

    Здравствуйте. Мне нужен копирайтер, который большую часть дня находится в сети и сможет достаточно оперативно выполнять заказы на статьи. Предположительный объем работ 2–8к символов в день. Тематика статей очень разнообразная. В основном статьи для миралинкс и на ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтер

    Здравствуйте. Мне нужны копирайтеры на постоянную работу. Нужны из тех у кого не падают метеориты, не умирают бабушки в Зауралье и т.д. Требую: Грамотность, если не абсолютная, то близкая к ней Жесткое соблюдение сроков. Очень жесткое. Возможно один форсмажор ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужны копирайтеры на постоянку

    $1000

    Здравствуйте. Мне нужны копирайтеры и рерайтеры на постоянную работу. Нужны из тех у кого не падают метеориты, не умирают бабушки в Зауралье и т.д. Требую: Грамотность, если не абсолютная, то близкая к ней Жесткое соблюдение сроков. Очень жесткое. Возможно ...

    Копирайтинг47 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен оперативный копирайтер

    Здравствуйте. Мне нужен копирайтер, который большую часть дня находится в сети и сможет достаточно оперативно выполнять заказы на статьи. Предположительный объем работ 2–8к символов в день. Тематика статей очень разнообразная. В основном статьи для миралинкс и на ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обзор мобильных телефонов

    Добрый день, уважаемые копирайтеры. Мне на постоянку нужен копирайтер для написания хороших обзоров мобильных телефонов В задачу также будет входить подбор картинок. Обзоры нужны в размере от 3 до 6к символов. Оплата 25р за тысячу символов. Гарантия оплаты — атестат ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
sistersept
Ирина 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$1
10 баллов
8 лет назад
3 статьи по промышленному оборудованию
Давно работаю с Денисом. От сотрудничества только приятные впечатления. Четкая постановка ТЗ, быстрая проверка и оплата. Денис всегда на связи, если что-то нужно уточнить. Всегда идет навстречу в случае возникновения проблем.
Работаю с Ириной на постоянной основе. Лучшего копирайтера у меня просто нет. Она готова выполнить любые самые сложные задания, при этом с феноменальной скоростью и качеством. Если работая с другими людьми, мне приходилось много отправлять на доработку, то здесь все выполняется с первого раза в соответствии с тз. Рекомендую Ирину для сотрудничества
Ответный отзыв
Sergio789
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Нужны копирайтеры на постоянку
Приятный заказчик, сотрудничество с которым радует практически мгновенными оплатами, понятными заданиями и уважительным отношением к копирайтерскому ремеслу )
Начал работать с исполнителем по копирайтингу. Грамотность на высочайшем уровне, тз выполняется четко, сроки соблюдаются идеально. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Ответный отзыв
sistersept
Ирина 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Нужны копирайтеры/рерайтеры
Работаю с Денисом уже более месяца. От сотрудничества только положительные эмоции. Четкое ТЗ, оперативное разъяснение непонятных моментов, быстрая оплата, теплое отношение. Чего еще нужно фрилансеру? Побольше бы таких заказчиков :)
Сотрудничаю с Ириной на постоянной основе, всегда получаю очень хорошие и грамотные тексты. Работой доволен на все сто.
Ответный отзыв