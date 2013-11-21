denisbuzak

Здравствуйте Нужен копирайтер для описания автомобильных гаджетов. Сейчас есть 4 позиции. Возможно сотрудничество в дальнейшем для новых поступлений. Я ищу автора: - Ответственного - Понимающего в оптимизации - Грамотного - Соблюдающего сроки Оплата ...
- Копирайтинг3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен копирайтер для описания раздела услуг сервиса по ремонту техники apple. Оплата 40 рублей за тысячу символов вебмани или эквивалент приват24 Жду отзывов от исполнителей с опытомКопирайтинг12 заявокЗакрыт8 лет назад
Общие [b]СТРОГИЕ [/b]рекомендации. Объем текста и анонс Текст должен содержать анонс объемом примерно 200 символов Плотность не более 5% тошнотность не более 8% (пока не критично, посмотрим как будет получатся) ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте Требуется копирайтер для описания магазинов, предоставляющих скидки Оплата 40 рублей за тысячу, вебмани Объем работы - 40 000 знаков Оставляйте свои контактные данныеКопирайтинг19 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте Сейчас есть проект по автомобильному тюнингу, важно чтобы автор хоть немного разбирался в том, о чем будет писать Оплата 40 рублей за тысячу символов на кошелек вебмани. Указывайте в откликах скайп или аську, я буду писать вам. ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте Нужен художник, который сможет рисовать с фотографий людей их аниме портреты Оплата вебмани В отзыв указывайте пожалуйста цены и примеры работ. С заинтересовавшими исполнителями буду общаться в личке.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте Мне нужен хороший копирайтер для написания статей на различные тематики Преимуществом будет постоянный онлайн Оплата Вебмани или ЯД Рерайт 20 рублей за тысячу Копирайтинг 40 рублей за тысячу Оставляйте аську или скайп в откликах, без этого заявку не рассматриваюКопирайтинг20 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте Нужен грамотный копирайтер, который будет постоянно на связи. Задания разнообразные, также как и тематики. В день до 10 тысяч символов Оплата 40 рублей за тысячу на вебмани Оставляйте в откликах контакты (аську или скайп) и пару слов о своем ...Копирайтинг40 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте Мне нужен копирайтер мужского пола, который разбирается в компьютерных онлайн играх. Играл или играет в такие проекты как WOT, Dota, Minecraft. Если под требования подпадает и девушка, буду рад. Писать нужно будет описания категорий и грамотно ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Мне нужны копирайтеры и рерайтеры на постоянную работу. Нужны из тех у кого не падают метеориты, не умирают бабушки в Зауралье и т.д. Требую: Грамотность, если не абсолютная, то близкая к ней Жесткое соблюдение сроков. Очень жесткое. Возможно ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте Нужен копирайтер парень, который разбирается в автомобилях, онлайн играх и других мужских темах. Если вы девушка, но тоже разбираетесь, можете оставлять заявку. Требую грамотность, соблюдение сроков, начальные понятия в оптимизации текстов, хороший онлайн. Плачу 30 за тысячу. ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется ответственный человек в команду, который может писать на любые темы и знаком с с написанием сеотекстов От вас требуется хороший онлайн, быстрая скорость работы, честность, отвественность Оплата вебманями. от 30 рублей за тысячу. "От" не означает до ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Мне нужны копирайтеры и рерайтеры на постоянную работу. Нужны из тех у кого не падают метеориты, не умирают бабушки в Зауралье и т.д. Требую: Грамотность, если не абсолютная, то близкая к ней Жесткое соблюдение сроков. Очень жесткое. Возможно ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте. Мне нужны копирайтеры и рерайтеры на постоянную работу. Нужны из тех у кого не падают метеориты, не умирают бабушки в Зауралье и т.д. Требую: Грамотность, если не абсолютная, то близкая к ней Жесткое соблюдение сроков. Очень жесткое. Возможно ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Мне нужен копирайтер, который большую часть дня находится в сети и сможет достаточно оперативно выполнять заказы на статьи. Предположительный объем работ 2–8к символов в день. Тематика статей очень разнообразная. В основном статьи для миралинкс и на ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Мне нужны копирайтеры на постоянную работу. Нужны из тех у кого не падают метеориты, не умирают бабушки в Зауралье и т.д. Требую: Грамотность, если не абсолютная, то близкая к ней Жесткое соблюдение сроков. Очень жесткое. Возможно один форсмажор ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Здравствуйте. Мне нужны копирайтеры и рерайтеры на постоянную работу. Нужны из тех у кого не падают метеориты, не умирают бабушки в Зауралье и т.д. Требую: Грамотность, если не абсолютная, то близкая к ней Жесткое соблюдение сроков. Очень жесткое. Возможно ...Копирайтинг47 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Мне нужен копирайтер, который большую часть дня находится в сети и сможет достаточно оперативно выполнять заказы на статьи. Предположительный объем работ 2–8к символов в день. Тематика статей очень разнообразная. В основном статьи для миралинкс и на ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день, уважаемые копирайтеры. Мне на постоянку нужен копирайтер для написания хороших обзоров мобильных телефонов В задачу также будет входить подбор картинок. Обзоры нужны в размере от 3 до 6к символов. Оплата 25р за тысячу символов. Гарантия оплаты — атестат ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад