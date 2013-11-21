denisbuzak

Работаю с Ириной на постоянной основе. Лучшего копирайтера у меня просто нет. Она готова выполнить любые самые сложные задания, при этом с феноменальной скоростью и качеством. Если работая с другими людьми, мне приходилось много отправлять на доработку, то здесь все выполняется с первого раза в соответствии с тз. Рекомендую Ирину для сотрудничества