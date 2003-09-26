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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
8 лет назад
Спасибо за работу
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество.
$27
10 баллов
8 лет назад
Написание статей
Все супер
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! С удовольствием поработаю с вами еще.
$1
10 баллов
8 лет назад
Доволен сотрудничеством! Качество текстов на уровне! Рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчик дает много заданий, быстро проверяет и оплачивает. Рекомендую к сотрудничеству всем.
$27
10 баллов
8 лет назад
Написание статей
Все супер, рекомендую!
Ответный отзыв
Очень понравилось сотрудничать с Константином! Четкая задача, быстрая оплата, заказчик всегда на связи.
$10
10 баллов
8 лет назад
Отличный исполнитель, очень высокий уровень написания текстов.
Ответный отзыв
Приятно было поработать с Анатолием. Отличный заказчик.
Копирайтинг
61 отзыв
$1/час
от $1от 2 дней
#73