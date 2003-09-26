sistersept

Ирина sistersept

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Тексты, редактура, составление ТЗ
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

OlegGeorge
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Рерайтинг
Спасибо за работу
Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
xainex
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$27
10 баллов
8 лет назад
Написание 16 информационных статей по заданным ключам
Написание статей
Все супер
Спасибо за сотрудничество! С удовольствием поработаю с вами еще.
Ответный отзыв
anarhiya513
Дмитрий 
34 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Сделать рерайт текста для сайта развлекательной тематики
Доволен сотрудничеством! Качество текстов на уровне! Рекомендую!
Заказчик дает много заданий, быстро проверяет и оплачивает. Рекомендую к сотрудничеству всем.
Ответный отзыв
xainex
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$27
10 баллов
8 лет назад
Написание 16 информационных статей по заданным ключам
Написание статей
Все супер, рекомендую!
Очень понравилось сотрудничать с Константином! Четкая задача, быстрая оплата, заказчик всегда на связи.
Ответный отзыв
Tayler
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Копирайт на тему заработок
Отличный исполнитель, очень высокий уровень написания текстов.
Приятно было поработать с Анатолием. Отличный заказчик.
Ответный отзыв
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Копирайтинг
61 отзыв
$1/час
от $1от 2 дней
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