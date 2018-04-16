ekpp

Екатерина ekpp

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Курсовые и дипломные проекты, рерайт, копирайт

Качественное выполнение курсовых и дипломных проектов, индивидуальный подход, учитываю все ваши пожелания. Работаю быстро, не в ущерб качеству). Также занимаюсь копирайтом и рерайтом текстов! Выполню ваш заказ по приятной цене!)

Отзывы заказчиков

sistersept
Ирина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Нужно написать статью на тему "как почистить лейку в душе от налета"
Все отлично, спасибо.
хороший заказчик
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serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
$57
2 балла
7 лет назад
Курсовая. кодексы проффес. взаимод-я специалистов PR
Екатерина в обещанный срок не уложилась - просрочила. Работу не доделала. Выслала промежуточную версию, после 3 или 4-й просьбы в процессе, но она сырая и недописанная наполовину. На связь теперь не выходит уже 7 дней как, с момента плановой сдачи заказа. К сожалению, не рекомендую ее.
GaliulinYar
Ярослав 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Сделать рерайт нескольких статей
Все гуд. Быстро и со вкусом. Уникальность на 100%. Рекомендую
Отличное задание, понятные условия! Ярослав всегда был на связи! Отличный заказчик, рада была сотрудничать).
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BunnyJuls
Юлия 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Требуется написать дипломную работу срочно!
Огромное спасибо Екатерине за мастерски проделанную работу, даже раньше срока! Все пункты были приняты преподавателем без исправлений! Всем рекомендую этого исполнителя! Ещё раз большое спасибо, всем рекомендую! )
Работаю с Юлией второй раз, общительный и интересный человек! Задачи были поставлены чётко, на протяжении всего проекта находилась на связи. Рекомендую для сотрудничества!!!
Ответный отзыв
AnnCreator
Анастасия 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
38 отзывов
$1
10 баллов
7 лет назад
Поднять уникальность (4,5 стр.)
Хорошая, исполнительная девушка! Работа была сделана на порядок лучше, чем запрашивалось=))) Рекомендую!
Замечательно поработали с Анастасией! Всегда была на связи, оплату произвела в срок). Советую!!!
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