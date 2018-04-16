Курсовые и дипломные проекты, рерайт, копирайт
Качественное выполнение курсовых и дипломных проектов, индивидуальный подход, учитываю все ваши пожелания. Работаю быстро, не в ущерб качеству). Также занимаюсь копирайтом и рерайтом текстов! Выполню ваш заказ по приятной цене!)
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Все отлично, спасибо.
Ответный отзыв
хороший заказчик
$57
2 балла
7 лет назад
Екатерина в обещанный срок не уложилась - просрочила. Работу не доделала. Выслала промежуточную версию, после 3 или 4-й просьбы в процессе, но она сырая и недописанная наполовину. На связь теперь не выходит уже 7 дней как, с момента плановой сдачи заказа. К сожалению, не рекомендую ее.
$1
10 баллов
7 лет назад
Все гуд. Быстро и со вкусом. Уникальность на 100%. Рекомендую
Ответный отзыв
Отличное задание, понятные условия! Ярослав всегда был на связи! Отличный заказчик, рада была сотрудничать).
$1
10 баллов
7 лет назад
Огромное спасибо Екатерине за мастерски проделанную работу, даже раньше срока! Все пункты были приняты преподавателем без исправлений! Всем рекомендую этого исполнителя! Ещё раз большое спасибо, всем рекомендую! )
Ответный отзыв
Работаю с Юлией второй раз, общительный и интересный человек! Задачи были поставлены чётко, на протяжении всего проекта находилась на связи. Рекомендую для сотрудничества!!!
$1
10 баллов
7 лет назад
Хорошая, исполнительная девушка! Работа была сделана на порядок лучше, чем запрашивалось=))) Рекомендую!
Ответный отзыв
Замечательно поработали с Анастасией! Всегда была на связи, оплату произвела в срок). Советую!!!