Екатерина в обещанный срок не уложилась - просрочила. Работу не доделала. Выслала промежуточную версию, после 3 или 4-й просьбы в процессе, но она сырая и недописанная наполовину. На связь теперь не выходит уже 7 дней как, с момента плановой сдачи заказа. К сожалению, не рекомендую ее.