Здравствуйте! Требуется написать качественную дипломную работу на "5" на тему: «РоманРея Брэдбери «Марсианские хроники» в стилистическом и переводческом аспекте». Нужно затронуть понятия идиостиля, художественного текста, а также исследовать фонетические, лексические и стилистические особенности романа. Срок 2 ...
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Друзья! Прошу помочь качественно вырезать из фона 2 детские фотографии со сложными пушистыми волосами! Задание - максимально оставить тонкие пушистые волоски, особенно внутри хвостиков у щёк и шеи! Заранее спасибо!Обработка фотографий18 заявокЗакрыт7 лет назад
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1. Художественный текст и понятие идиостиля. 2. Основные элементы идиостиля и их функциональные характеристики. 3. Идиостиль и идиолект. На каждый пункт 5-6 страниц. Уникальность не менее 70%. Обязательны сноски и ссылки. Один человек может взять сразу все пункты либо ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Требуется найти отдельно фонетические, лексические и синтаксические особенности и средства в романе Р. Брэдбери "Марсианские хроники". Примеры из разных рассказов этого романа, на различные и интересные случаи, с кратким описанием каждого, разбить по ...Переводынет заявокЗакрыт7 лет назад