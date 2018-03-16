1. Художественный текст и понятие идиостиля. 2. Основные элементы идиостиля и их функциональные характеристики. 3. Идиостиль и идиолект. На каждый пункт 5-6 страниц. Уникальность не менее 70%. Обязательны сноски и ссылки. Один человек может взять сразу все пункты либо ...