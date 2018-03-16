BunnyJuls

Юлия BunnyJuls

 
45 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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$1
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  • Требуется написать дипломную работу срочно!

    Здравствуйте! Требуется написать качественную дипломную работу на "5" на тему: «РоманРея Брэдбери «Марсианские хроники» в стилистическом и переводческом аспекте». Нужно затронуть понятия идиостиля, художественного текста, а также исследовать фонетические, лексические и стилистические особенности романа. Срок 2 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Помогите вырезать 3 детские фотографии из фона!

    Друзья! Прошу помочь качественно вырезать из фона 2 детские фотографии со сложными пушистыми волосами! Задание - максимально оставить тонкие пушистые волоски, особенно внутри хвостиков у щёк и шеи! Заранее спасибо!

    Обработка фотографий18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется написать пункты к курсовой

    $1500

    1. Художественный текст и понятие идиостиля. 2. Основные элементы идиостиля и их функциональные характеристики. 3. Идиостиль и идиолект. На каждый пункт 5-6 страниц. Уникальность не менее 70%. Обязательны сноски и ссылки. Один человек может взять сразу все пункты либо ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Найти особенности и примеры из английского романа

    Здравствуйте! Требуется найти отдельно фонетические, лексические и синтаксические особенности и средства в романе Р. Брэдбери "Марсианские хроники".  Примеры из разных рассказов этого романа, на различные и интересные случаи, с кратким описанием каждого, разбить по ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

ekpp
31 год
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Требуется написать дипломную работу срочно!
Работаю с Юлией второй раз, общительный и интересный человек! Задачи были поставлены чётко, на протяжении всего проекта находилась на связи. Рекомендую для сотрудничества!!!
Огромное спасибо Екатерине за мастерски проделанную работу, даже раньше срока! Все пункты были приняты преподавателем без исправлений! Всем рекомендую этого исполнителя! Ещё раз большое спасибо, всем рекомендую! )
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