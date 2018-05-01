Требуется написать дипломную работу срочно!

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Здравствуйте! Требуется написать качественную дипломную работу на "5" на тему: «РоманРея Брэдбери «Марсианские хроники» в стилистическом и переводческом аспекте». Нужно затронуть понятия идиостиля, художественного текста, а также исследовать фонетические, лексические и стилистические особенности романа. Срок 2 недели. Вопросы по плану в ЛС.

6 лет назад
BunnyJuls
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ekpp
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$1
10 дней
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