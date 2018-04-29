Курсовая по бухгалтерскому учету

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Тема: Аутсорсинг бухгалтерских услуг.
Работа с практической частью.
Объём: 25-30 стр.
Антиплагиат 80%, etxt 40%.
Срок: 3 дня.
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