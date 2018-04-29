Курсовая по бухгалтерскому учету

Здравствуйте. Нужно написать магистерскую диссертацию. Тема: Разработка методического и информационного обеспечения поддержки процесса формирования требований к электронным библиотечным системам. Объем: 70 стр. Первая глава готова - её нужно доработать. Прилагаем её. Уникальность 80 % по антиплагиату. Срок 10-12 дней. Интересует цена. От клиента: 1.В ...