Отчет по практике по экономике

Здравствуйте. Нужно написать магистерскую диссертацию. Тема: Разработка методического и информационного обеспечения поддержки процесса формирования требований к электронным библиотечным системам. Объем: 70 стр. Первая глава готова - её нужно доработать. Прилагаем её. Уникальность 80 % по антиплагиату. Срок 10-12 дней. Интересует цена. От клиента: 1.В ...
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ДИСЦИПЛИНА Экономика ТЕМА РАБОТЫ Экономика. Отчет по производственной практике КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ 25-30 ШРИФТ Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% СИСТЕМА ПРОВЕРКИ Antiplagiat.ru КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 08.05.2018 ПОЖЕЛАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В вложении отчет. Необходимо его переделать по другому бух балансу. В вложении "содержание как здесь" корректное содержание. В этом же вложении можно посмотреть пример отчета. + еще 2 вложения с примерами отчета и 1 вложения - отчет. 1 файл - бух баланс. А так же реквизиты организации и индивидуальное задание. Надеюсь, на сниженную стоимость,тк отчет в принципе готов, надо только переделать по другому балансу
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