Работа частично готова, необходимо выполнить два пунтка: "Цель и задачи и методы исследования" "Результаты исследования"
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Числівниковий компонент у фразеологічних одиницях англійської та української мов (на матеріалі англомовної та українськомовної художньої прози другої половини XX-XXI століть), уникальность больше 90%, 30 страниц текста (без учёта содержания, дополнений, библиографии). Вся курсовая на английском языке, только примеры украинских фразеологизмов на украинском. Выполнить до 9 мая.
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