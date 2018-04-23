Написать практическую часть в НИР по психологии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка232 просмотра
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Тема: "Агрессивное поведение подростков". Необходимо сделать первую практическую часть (потом работа в практике будет расширяться еще 2 раза). Срок - конец мая. Предлагайте свои цены. Теоретическую основу вышлю личным сообщением.

6 лет назад
Waveya
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
romsporp
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
3 отзыва(-2)
6 лет назад
$35
20 дней
Мы договаривались на 20 мая, исполнитель уверял, что делает даже 15. Но с 19 числа она не заходит на сайт, хотя до этого общение всегда поддерживала. Хорошо, что работали без предоплаты.
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