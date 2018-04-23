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Составить внешнеторговый контракт купли-продажи
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно составить внешнеторговый контракт купли продажи.
Товар выбрать, который не попадает под санкции.
В конце методички есть описание ИДЗ.
Содержание работы:
1.Справка минимум на инофирму
2.Спецификация на продукцию
3.Контракт
4.Расчеты таможенных платежей (по всем формулам вконце методички)
5.Расчеты цены товара, всех затрат и полной стоимостиконтракта
6.Карта маршрута, по которому поставляется товар.
Методичка и подробное описание на Яндекс.Диске https://yadi.sk/d/IwXqI7Ka3UiT7z
Шрифт TimesNew Roman 14, интервал 1,5.
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