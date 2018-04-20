Тема курсовой по стратегическому маркетингу: «Базовые конкурентные стратегии: особенности их выбора». Работа только теоретического характера. Работа должна быть выполнена шрифтом Times New Roman,14 размером, через полуторный интервал. В работе может быть использован графический материал (схемы,графики, рисунки, диаграммы). Объём ...
Бизнес-проект по менеджменту предприятия легкой промышленности.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подготовить бизнес-проект предприятия легкой промышленности.
Необходимо выбрать любое изделие (одежда, обувь,аксессуары). Цветовая гамма должна соответствовать тенденциям моды.
Содержание работы:
1.Краткое описание изделий (3-5 страниц)
2.Краткая характеристика применяемых материалов.
3.Описание потенциального потребителя.
4.Приблизительная сумма, которую потенциальный клиент готов заплатить за товар.
5.Размерная сетка
6.Краткое описание модных тенденций на те изделия, которые надо производить.
7.Календарь мерчендайзинга.
8.Рассчитать объемы производства.
Работа должна быть выполнена шрифтом Times New Roman,14 размером, через полуторный интервал.
Объём работы 15-20 страниц.
Пример календаря мерчендайзинга прикреплён.
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