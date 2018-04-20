Диплом: Кадастр.

необходимо написать небольшую работу, которая называется исследовательский проект))) это 6 кл. Объем 3-5 стр. Сделать все , как положено. Введение, заключение. Список использованных источников. Во введении актуальность,задачи оригинальность не менее 50%и проч. ориг Стоит 200 руб.
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Здравствуйте.
Нужно написать диплом.
Тема: мониторинг состояние земель.
Объем: 70-80 стр.
Уникальность от 80% по антиплагиату.
Часть данных прилагаем. Часть скачивайте по ссылке: http://fayloobmennik.cloud/7251875
К работе нужна презентация и речь на защиту.
Интересует цена - срок.
Ждем Ваших заявок.
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