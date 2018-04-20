Диплом: Кадастр.

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Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: мониторинг состояние земель.

Объем: 70-80 стр.

Уникальность от 80% по антиплагиату.

Часть данных прилагаем. Часть скачивайте по ссылке: http://fayloobmennik.cloud/7251875

К работе нужна презентация и речь на защиту.

Интересует цена - срок.

Ждем Ваших заявок.

6 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад