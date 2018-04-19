Дипломная работа

Не большой реферат на 2-4 страницы на тему Изготовления визиток с помощью программ и описать в кратце главные преймущества этих программ [b]CorelDRAW, Adobe Page Maker, [/b][b]Microsoft Publisher 2007[/b] оплата на Веб Мани, Киви или Сбербанк/ оплата за реферат ...