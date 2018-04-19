Дипломная работа

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тема звучит: Оценка энергоэффективности ограждающих конструкций с различными теплоизоляционными слоями

1 глава есть вторая нужна как можно быстрее.

все данные вышлю.

6 лет назад
sv-82
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад